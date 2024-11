Policial esconde milhões nas paredes e no teto de casa e acaba preso

Com o equivalente a R$ 122 milhões escondidos nas paredes e no teto de casa, um alto funcionário da polícia da Espanha foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A investigação levou a uma apreensão recorde de cocaína que estava em um contêiner vindo do Equador.





Considerado discreto e trabalhador, Óscar Sánchez Gil ocupava até poucos dias o renomado cargo de chefe da Unidade de Crimes Econômicos e Fiscais (Udef) da Polícia Nacional de Madri.





No entanto, na semana passada ele foi detido juntamente com "outras quinze pessoas", incluindo a companheira dele e um agente da polícia da região de Madri. As informações foram reveladas por uma fonte policial à AFP, nesta terça-feira (12).





Durante a operação, os agentes encontraram 20 milhões de euros (cerca de R$ 122 milhões) em dinheiro escondidos atrás das paredes e tetos da casa do policial em Alcalá de Henares. A cidade tem cerca de 195 mil habitantes e fica a 30 km de Madri.





Durante buscas, os investigadores encontraram um milhão de euros, dividido em notas de 50 e 500, que estava escondido em dois armários no escritório do policial suspeito.





Após a prisão, Óscar Sánchez Gil e a esposa foram colocados à disposição de um juiz da Audiência Nacional — o tribunal penal espanhol que trata de casos mais graves e complexos.





Uma fonte judicial disse à AFP que o policial foi mantido em prisão provisória, sendo investigado por tráfico de drogas, suborno, lavagem de dinheiro e organização criminosa.





Fonte: g1