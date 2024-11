SOBRAL ABANDONADA: profissionais da saúde se mobilizam contra descumprimento de acordo trabalhista pela Prefeitura

O SindiSaúde, afirma que Sobral foi o único município do Ceará que não cumpriu o acordo.

Os profissionais da saúde de Sobral da categoria nível médio se mobilizaram na manhã desta terça-feira (12), no pátio da Prefeitura Municipal de Sobral, em reivindicação ao cumprimento do reajuste salarial definido em convenção coletiva de trabalhadores em setembro deste ano. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado do Ceará (SindiSaúde), Sobral foi o único município do estado que não cumpriu o acordo.





Participam do movimento os técnicos em enfermagem, operadores de áudio, serviços gerais, vigilantes, administrativo, motoboys e todo nível médio que trabalha em unidades de saúde de Sobral. Durante o movimento, os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o prefeito de Sobral como “pague meu dinheiro, Ivo Gomes caloteiro” e “Agentes na rua, prefeito a culpa é sua”.





Os profissionais que participaram do protesto na prefeitura, foram recebidos por Ramom Carvalho, secretário do planejamento e gestão e chefe de gabinete do prefeito Ivo Gomes, que estabeleceu um calendário de reunião e uma previsão de pagamento. A conversa com o secretário não foi o suficiente para que a categoria parasse o movimento, porque segundo o Sindicato, os trabalhadores estão desconfiados das promessas, dado aos exemplos de descumprimento de outros acordos feitos na presença de mais de 600 servidores.





A diretora executiva regional do SindiSaúde em Sobral, Solange Ponte, disse para o Portal Paraíso que a convenção está sendo negligenciada há dois anos. “Os profissionais estão sem receber a atualização de salário e retroativo. O SindiSaúde colocou na justiça e tem mais de 500 ações ganhas condenando tanto a Prefeitura, que é a subsidiária do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral (IGS), quanto ao instituto a pagar e atualizar o salário dos trabalhadores “, relatou a diretora do sindicato.





Solange falou ainda que na convenção, realizada em setembro, foi criado um calendário de pagamento em três parcelas apresentado ao sindicato e à categoria, mas foram cumpridas apenas as duas primeira parcelas de setembro e outubro, e depois das eleições, a terceira que seria paga no início de novembro ainda não saiu e até então estava sem previsão.





O presidente do SindiSaúde do Ceará, José Quintino Neto, que também participou da mobilização, lamentou a negligência, por parte do poder executivo de Sobral, aos direitos da categoria. “É triste vê a situação dos trabalhadores e trabalhadoras, haja visto que a convenção coletiva de trabalho é um instrumento legal, celebrado entre sindicato patronal e laboral que vem sendo respeitado em todo o estado, mas o instituto de gestão de Sobral, infelizmente, tem negligenciado a nossa convenção o que gerou, inclusive, a abertura de processo judicial”, disse.





A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Sobral não atendeu às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso