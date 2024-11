EFEITO TRUMP? Rússia já fala em fim do c0nflito na Ucrânia

Embora Donald Trump ainda não tenha assumido a presidência dos Estados Unidos, o Kremlin já sinalizou suas expectativas sobre o fim do conflito na Ucrânia, defendendo que o novo governo americano pode “contribuir” para uma solução, mas sem abrir mão de sua presença nos territórios ocupados. O porta-voz russo, Dmitri Peskov, afirmou: “Os EUA são capazes de contribuir para o fim do conflito. Isso não pode ser feito do dia para a noite, mas [eles] podem mudar sua política externa. Se isso ocorrerá, e de que forma, veremos após a posse de Trump.”





Putin parece esperar que a gestão de Trump suspenda a ajuda financeira e militar à Ucrânia, uma decisão que, segundo Moscou, facilitaria o desfecho das hostilidades. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, comandado por Sergey Lavrov, declarou que não mantém “ilusões” sobre Trump e que continuará a proteger os interesses nacionais russos.





Ainda, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e vice do Conselho de Segurança, afirmou no X: “Kamala terminou… Os objetivos da Operação Militar Especial permanecem inalterados e serão alcançados.” O comentário reforça que, mesmo diante de uma possível mudança de postura dos EUA, Moscou seguirá com a estratégia da chamada “operação especial” na Ucrânia, indicando que as metas russas no conflito permanecem firmes.