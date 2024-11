Haddad deve anunciar taxação de super-ricos em pronunciamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar nesta quarta-feira (27), durante pronunciamento oficial, que o governo incluirá a taxação de super-ricos no pacote fiscal que também irá garantir a isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil.





A informação foi passada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para jornalistas que estavam na coletiva de imprensa em Brasília, quando os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados.





[Estará] tudo. Supersalários, imposto para os super-ricos, vem tudo aí. Pacote completo – respondeu Marinho ao ser questionado sobre a isenção do IR.





Ainda segundo o ministro, a ação do governo para controlar as contas públicas não envolverá apenas medidas de corte de gastos. Na semana passada, o governo anunciou o corte de R$ 6 bilhões no Orçamento para alinhar as contas à meta de déficit zero.





(Pleno News)