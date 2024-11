Pesquisa nacional revela que Bolsonaro venceria Lula hoje: 37,6% a 33,6%

Caçada ao ex-presidente, acusado de "golpe", melhora seu desempenho.

Levantamento nacional do Paraná Pesquisas, o instituto de maior nível de acertos do País, mostra que Jair Bolsonaro (PL) venceria Lula (PT) se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje. De acordo com o Cenário 1 da pesquisa, o mais relevante, Bolsonaro teria 37,6% dos votos contra 33,6% do atual presidente. A vantagem de 4 pontos percentuais está fora da margem de erro de 3,4 pontos.





É o melhor desempenho de sempre de Bolsonaro contra Lula, em pesquisas de intenção de votos, revelando que não afetou e até melhorou sem desempenho o noticiário massacrante que o acusa de envolvimento em suposta tentativa de golpe de Estado e até em alegada trama para assassinar o atual presidente, seu vice e um ministro do Supremo Tribunal Federal.





Ele não superou Lula em levantamentos do Paraná Pesquisas de intenção de votos nem mesmo quando foi candidato à reeleição.





O desempenho de Bolsonaro nessa pesquisa faz lembrar que os partidos de esquerda, que apoiam Lula, elegeram apenas 12% dos prefeitos nas eleições municipais deste ano, contra 88% dos prefeitos eleitos por partidos de direita e centro-direita.









Pesquisa presencial em todo o País





No “mano a mano”, em eventual segundo turno, Bolsonaro também venceria por 43,7% a 41,9% do petista. Sem Lula e contra Fernando Haddad, a vitória de Bolsonaro seria ainda mais expressiva, registrando o dobro dos votos: 38,3 a 14,5%.





No primeiro cenário, 3,8% dos entrevistados afirmaram que não sabem em quem votariam ou não quis opinar, enquanto 5,8% disseram que não votariam em nenhum dos dois ou votariam em branco ou ainda anulariam o voto.





(Diário do Poder)