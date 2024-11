LULA corta desconto em academia para trabalhadores

Fim de incentivos do PAT para benefícios não alimentares afetará milhões e pode pressionar o SUS.

Com a recente decisão do governo Lula de proibir que benefícios como assistência de saúde e atividade física sejam pagos por meio dos incentivos fiscais do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), empresas do setor estimam que cerca de 5 milhões de trabalhadores perderão o desconto na academia em 2025. A medida, que visa restaurar o foco do PAT na segurança alimentar, afetará também telemedicina, apoio psicológico e descontos em farmácias, gerando preocupações sobre o aumento do sedentarismo no Brasil e uma possível pressão adicional sobre o SUS. Pequenas e médias empresas, principais empregadoras do país, também serão impactadas, pois podem não ter recursos para manter os benefícios sem os incentivos.





(Blog César Wagner)