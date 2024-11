MORRE O ÚLTIMO "DURÃO" de uma geração de policiais

Ex-comandante do COE e candidato ao governo em 2006, Gondim deixou legado de liderança e firmeza.

O coronel Francisco Horário Marques “Gondim”, natural de Tauá, no interior do Ceará, faleceu neste sábado, 09 de novembro, aos 74 anos, após uma batalha contra o câncer. Gondim, que chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dedicou décadas de sua vida à Polícia Militar do Ceará, onde construiu uma carreira marcada por compromisso, disciplina e liderança. Durante a década de 1980, comandou o Comando e Operações Especiais (COE), um grupo de elite da PM, já extinto, que se destacou por suas operações estratégicas no combate ao crime organizado. Conhecido por suas opiniões firmes, Gondim não hesitava em criticar figuras públicas. Além de sua trajetória militar, Francisco Gondim também participou da vida política, candidatando-se ao governo do Ceará em 2006 pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC). Seu legado será lembrado como exemplo de coragem, dedicação e liderança, deixando uma lacuna significativa para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado.





Fonte: Blog César Wagner