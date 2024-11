Pedido para bloquear 56 milhões pode tomar todos os bens que Bolsonaro

Nesta sexta-feira (22), o Ministério Público (MP) pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) o bloqueio de R$ 56 milhões do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros 36 indiciados pela Polícia Federal (PF) por suposta tentativa de golpe de Estado.





No pedido, o Ministério Público alega que a suposta trama para implementação de um golpe de Estado parece ter conexão direta com os atos do 8 de janeiro.





Os estragos materiais causados pelo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes foram estimados em R$ 56 milhões.





“Os indiciamentos promovidos pela Polícia Federal e decorrentes de inquéritos sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal apontam para a direta conexão entre as tratativas golpistas que ocorreram no ano eleitoral de 2022 e as depredações ocorridas nas sedes dos três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023″, diz um trecho do pedido.





O documento enviado ao TCU é assinado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado.





(Gazeta do Povo)