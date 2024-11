Esmeralda “amaldiçoada” de US$ 1 bilhão será devolvida ao Brasil após 15 anos nos EUA

Uma esmeralda de 836 libras (cerca de 379 kg), considerada “amaldiçoada” por muitos, será finalmente devolvida ao Brasil após 15 anos guardada em Los Angeles. Avaliada em quase 1 bilhão de dólares, a “Esmeralda da Bahia” será repatriada depois de uma longa batalha legal que envolveu indivíduos, corporações e o governo brasileiro.





A pedra, com 180.000 quilates, foi contrabandeada para os Estados Unidos em 2001 por dois residentes brasileiros. Desde então, o destino da esmeralda tem sido marcado por polêmicas, teorias e disputas sobre sua posse.





Em 2014, o processo judicial sobre a propriedade da pedra ganhou força, com várias partes lutando pela posse da gem. Na quinta-feira (21), um juiz federal dos Estados Unidos decidiu em favor de uma solicitação do Departamento de Justiça dos EUA para entregar a pedra ao Brasil, que a considera um tesouro nacional.





A esmeralda foi descoberta em uma mina de berilo na Bahia, Brasil, em 2001, e transportada clandestinamente para os Estados Unidos por “mulas”, com uma das transportadoras alegadamente atacada por uma pantera durante a missão. Uma vez nos EUA, a pedra sobreviveu ao furacão Katrina e, mais tarde, foi comprada pelo empresário Kit Morrison por 1,3 milhão de dólares. Porém, ele reportou o desaparecimento da pedra algum tempo depois.





Investigadores do xerife do Condado de Los Angeles conseguiram localizar a esmeralda em um cofre em Las Vegas, mas, como não conseguiram identificar o proprietário legítimo, a confiscaram.





A batalha pela posse da pedra gerou rumores de que ela seria “amaldiçoada”, com algumas alegações de envolvimento em conspirações da máfia brasileira e até uma transação bancária com o notório golpista Bernie Madoff, conforme relatado em 2015.





Oficiais brasileiros, por sua vez, sempre defenderam que a esmeralda deveria ser devolvida ao Brasil como um patrimônio nacional e, após anos de disputas legais, finalmente conseguiram que o tribunal dos EUA determinasse a repatriação.





O juiz do Distrito dos EUA, Reggie Walton, determinou que as objeções dos especuladores de gemas americanos eram insuficientes para impedir a devolução da esmeralda. “O Tribunal concluiu que as posições dos intervenientes são insuficientes para proibir o retorno da esmeralda ao Brasil”, escreveu Walton em sua decisão.





Em entrevista ao Washington Post, o procurador federal Boni de Moraes Soares comemorou a decisão, afirmando que o Brasil está mais perto do que nunca de trazer a esmeralda de volta ao país.





A Bahia Emerald é considerada uma das maiores esmeraldas já descobertas, se não a maior, de acordo com documentos apresentados por autoridades brasileiras no tribunal.





Kit Morrison, ex-proprietário da pedra, afirmou que não sente “derrota ou perda”. “Quando você é investidor e empreendedor, faz tudo o que pode para proteger e preservar o investimento”, disse. “No entanto, você não pode controlar as coisas que estão fora do seu controle.”





Agora, com a decisão final, se nenhum apelo for interposto, a pedra será entregue ao Brasil em uma cerimônia oficial de repatriação.





(Gazeta Brasil)