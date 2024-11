G0LPE FRUSTRADO por falta de táxi: um caso de logística mal planejada

Um suposto plano de golpe, que deveria começar com o sequestro de uma alta autoridade, acabou se tornando uma piada de bastidores. O motivo? O encarregado da operação não conseguiu um táxi para chegar ao local combinado. Segundo fontes não tão confiáveis, o plano estava "perfeito", com detalhes meticulosos, exceto por um pequeno lapso: depender do transporte público em horário de pico.





"Eu tentei pegar um aplicativo, mas a tarifa dinâmica estava alta demais", teria dito o encarregado ao ser questionado pelos organizadores. Sem o principal protagonista da ação, o plano desmoronou antes mesmo de começar. Moral da história: até os golpes precisam de um planejamento de mobilidade eficiente!









✴️ CÁ PRA NÓS: Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência 👀





Blog César Wagner