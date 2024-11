Três pessoas são mortas em troca de tiros com policiais do COTAR em Quixadá/CE

A Polícia apreendeu armas, munições e drogas na casa onde estavam suspeitos estavam.

Três pessoas morreram em confronto com policiais militares na madrugada deste sábado (23) no município de Quixadá, no sertão central do Ceará. Conforme a Polícia Militar, a troca de tiros teria ocorrido após os suspeitos atirarem contra os militares, que foram investigar uma denúncia.





Em nota, a PM disse que a ação foi desencadeada após informações do Serviço de Inteligência do Bepi indicarem que um grupo de indivíduos envolvidos em crimes como extorsão mediante cárcere privado e homicídios na região de Ibicuitinga estaria escondido em uma residência na localidade de Cipó dos Anjos.





"Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, iniciando um confronto. Após a contenção da situação, a equipe localizou três indivíduos feridos e apreendeu três armas de fogo: uma pistola modelo TH40, calibre .40; um revólver Taurus, calibre .38; e uma espingarda cartucheira, calibre .32, com numeração suprimida.", disse o órgão.





Além das armas, os policiais apreenderam 189 gramas de maconha e recuperaram uma motocicleta Honda CG 125, com registro de roubo. Os suspeitos, dois homens e uma mulher, foram socorridos a uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.





Outros suspeitos que participaram da ação criminosa conseguiram se evadir pelo matagal e seguem sendo procurados. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Quixadá, onde o material apreendido foi apresentado, e as investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos.





Com informações do portal G1