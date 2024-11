VÍDEO! Marido de prefeita é preso após execução brutal de idoso em briga por terras

As autoridades suspeitam que o crime foi planejado para ser interpretado como legítima defesa.

Um desentendimento por disputa de terras resultou em tragédia na tarde deste sábado (23) em Amapá, cidade localizada a 310 km de Macapá. A vítima foi Antônio Candeia Oliveira, de 72 anos, conhecido como “Maranhão”, morto em um episódio envolvendo Francisco Canindé, empresário e marido da prefeita eleita Kelly Lobato (União).





Canindé foi detido em flagrante após se entregar à polícia acompanhado de seu advogado. As autoridades suspeitam que o crime tenha sido premeditado, e as investigações estão em curso.









Os detalhes do crime





O homicídio ocorreu em uma fazenda por volta das 16h e foi registrado em vídeo. Durante o confronto, Antônio Candeia discutia com Francisco Canindé, que permanecia dentro de uma picape, enquanto Antônio Carlos Lima de Araújo, de 59 anos, cunhado de Canindé e ex-militar, acompanhava a situação de perto.





Nas imagens, Antônio Araújo mantém uma das mãos escondidas enquanto observa a troca de palavras entre os dois homens. Após um empurrão na vítima, os envolvidos saem do campo de visão da câmera, mas tiros são ouvidos em seguida. Mesmo ferido, o idoso tenta reagir, pegando uma arma que estava guardada em um saco plástico. No entanto, Araújo o imobiliza, e a vítima não resiste aos ferimentos, morrendo no local.









Premeditação em análise





O delegado responsável pelo caso, Stephano Dagher, destacou que há fortes indícios de que o crime foi meticulosamente planejado para ser interpretado como legítima defesa.





“Chegaram filmando para construir a narrativa de legítima defesa. É evidente que tudo foi premeditado para forçar uma reação do idoso”, afirmou Dagher.





Antônio Araújo, identificado como o autor dos disparos, encontra-se foragido, enquanto Francisco Canindé é acusado de ser o mandante do crime e segue preso, aguardando decisão judicial.









Repercussões e investigações





Um trecho da gravação chamou atenção: a pessoa que filmava tenta intervir, alertando:





“Não faz isso! A gente não veio para matar ninguém!”. O jovem, visivelmente abalado, deixou o local logo após o ocorrido.





A audiência de custódia de Francisco Canindé está marcada para este domingo (24). A defesa do empresário ainda não apresentou declarações sobre as acusações. Enquanto isso, a polícia segue com as investigações para localizar Araújo e esclarecer os detalhes e motivações do caso.









Via portal Meio Norte