Número de mortos em acidente de ônibus em União dos Palmares é revisado para 17

O Governo de Alagoas revisou, na noite deste domingo (24), o número de vítimas fatais do trágico acidente com um ônibus na Serra da Barriga, em União dos Palmares, interior de Alagoas. Segundo a atualização divulgada às 20h02, o total de mortos foi reduzido para 17, corrigindo o número inicial de 23 óbitos. O balanço de feridos permanece em 29.





De acordo com a Secretaria de Estado da Comunicação, as operações de resgate, interrompidas ao anoitecer devido às condições desafiadoras do terreno, serão retomadas nesta segunda-feira (25), às primeiras horas da manhã. O local, de difícil acesso, exige suporte especializado para localizar possíveis vítimas ou corpos.





Dos 29 feridos, todos foram encaminhados ao Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares. A rede estadual de saúde disponibilizou 21 leitos de UTI Pediátrica e 3 de UTI para adultos, atendendo às orientações das equipes médicas responsáveis. A situação dos pacientes ainda não foi detalhada.





O governador Paulo Dantas decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas. Além disso, equipes da Defesa Civil de Maceió, compostas por bombeiros civis, socorristas e um geógrafo, foram enviadas para auxiliar no resgate e no apoio às famílias atingidas. O Corpo de Bombeiros deslocou três viaturas e um helicóptero para reforçar os trabalhos na região.





Segundo testemunhas, o ônibus transportava mais de 40 pessoas quando apresentou uma falha mecânica. O motorista perdeu o controle, e o veículo capotou, despencando por uma ribanceira íngreme até parar em uma área de mata. Crianças e adolescentes estão entre as vítimas fatais e feridos.





O ônibus escolar, cedido pela prefeitura, seguia rumo ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde os passageiros participariam do projeto cultural Pôr do Sol na Serra. O evento, realizado aos domingos em novembro, inclui apresentações artísticas e celebrações da história quilombola.