A Terra inclinou-se 80 centímetros e isso não deveria ter acontecido; Confira se é possível corrigir

A água tem poder: tanto que, de facto, bombear água subterrânea da Terra pode mudar a inclinação e a rotação do planeta, além de impactar o aumento do nível do mar, entre outras consequências climáticas.





O bombeamento de água subterrânea parece ter uma consequência maior do que nunca. Mas agora — graças a um estudo publicado na revista científica ‘Geophysical Research Letters’ — sabe-se que, em menos de duas décadas, a Terra inclinou-se 31,5 polegadas (cerca de 80 centímetros) como resultado do bombeamento de água subterrânea, o que equivale a 0,6 centímetros de elevação do nível do mar.





“O polo rotacional da Terra realmente muda muito”, explicou Ki-Weon Seo, geofísico da Universidade Nacional de Seul e líder do estudo. “O nosso estudo mostrou que, entre as causas relacionadas ao clima, a redistribuição de águas subterrâneas na verdade tem o maior impacto na deriva do polo rotacional.”





Como a Terra se move num polo rotacional, a distribuição de água no planeta impacta a distribuição de massa. “Como adicionar um pouquinho de peso a um pião, também a Terra gira um pouco diferente conforme se move a água”, salientaram os autores do estudo. “Estou muito feliz em encontrar a causa inexplicada da deriva do polo de rotação”, apontou Seo. “Por outro lado, como morador da Terra e pai, estou preocupado e surpreendido em ver que bombear água subterrânea é outra fonte de elevação do nível do mar.”





No estudo foram incluídos dados de entre 1993 e 2010, que mostram que o bombeamento de até 2.150 gigatoneladas de água subterrânea causou uma mudança na inclinação da Terra: o bombeamento é em grande parte para irrigação e uso humano, com a água subterrânea a realocar-se nos oceanos.





De onde a água se move — e para onde — importa. Redistribuir a água das latitudes médias faz a maior diferença, então o intenso movimento de água tanto do oeste da América do Norte quanto do noroeste da Índia desempenhou um papel fundamental nas mudanças de inclinação, apontaram os cientistas. Agora que o impacto do movimento da água é conhecido há tão pouco tempo — e relativamente recente —, analisar dados históricos pode ajudar a mostrar tendências e fornecer maior profundidade à compreensão dos efeitos do movimento das águas subterrâneas. “Observar mudanças no polo rotacional da Terra é útil”, concluiu Seo, “para entender variações no armazenamento de água em escala continental”.