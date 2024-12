MERCADO FINANCEIRO reprova governo Lula e prevê piora econômica

Pesquisa aponta 90% de insatisfação com a gestão federal e 96% veem política econômica no rumo errado.

Uma pesquisa Genial/Quaest realizada com 105 executivos e economistas do mercado financeiro revelou que 90% reprovam o governo Lula, enquanto apenas 3% consideram a gestão positiva, um aumento significativo em relação aos 64% de reprovação e 6% de aprovação registrados em março. Além disso, 96% acreditam que a política econômica está indo na direção errada, ante 71% há nove meses, e 88% projetam uma piora do cenário econômico, com apenas 2% esperando melhora. A avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também piorou: sua aprovação caiu de 50% para 41%, enquanto a reprovação subiu de 12% para 24%. Ademais, 61% afirmam que Haddad tem menos força política agora, um aumento de 47 pontos percentuais desde março. A pesquisa foi realizada entre 29 de novembro e 3 de dezembro a partir de entrevistas online com gestores, economistas e analistas do mercado financeiro.





(Blog César Wagner)