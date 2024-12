Entre janeiro e outubro de 2024, o Brasil registrou a maior saída de dólares pela via financeira desde o início da série histórica em 1982. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, o saldo líquido negativo foi de US$ 56,2 bilhões no período, superando o recorde anterior registrado em 2020, no auge da pandemia, quando o saldo foi de US$ 55,36 bilhões.





Com informações "amanewsbrasil"