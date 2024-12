"CORREU": Haddad anuncia férias em meio a dólar recorde e desajuste fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcou férias para o início de 2025. Conforme publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 17, ele vai ficar afastado das atividades entre os dias 2 e 21 de janeiro.



As férias de Haddad acontecem em um momento conturbado no âmbito econômico do Brasil.



Na parte fiscal, a Câmara e o Senado ainda não votaram o tão esperado pacote de corte de gastos do governo federal, apresentado no mês passado, e que pode ficar para o ano que vem. O projeto estima uma economia de R$ 70 bilhões em dois anos e tem o objetivo de tentar reequilibrar as contas públicas.



Além disso, o Congresso Nacional corre contra o tempo para votar antes do recesso o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta de Orçamento da União para 2025.



Enquanto Haddad descansa, dólar supera os R$ 6



Enquanto isso, o câmbio também preocupa: nesta terça-feira, 17, o dólar caminha para um novo recorde nominal e atingiu o pico de R$ 6,20 às 12h16.



Mas tudo isso parece não ser motivo suficiente para Haddad adiar as férias. Aliás, o ministro já se antecipou e programou um segundo período de descanso — de 11 a 20 de julho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitiu um despacho com a autorização para as datas.