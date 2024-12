Polícia Civil captura quatro suspeitos por roubo e tráfico de drogas em Fortaleza

Em uma ação de combate a grupos criminosos na Capital, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deu cumprimento nesse sábado (14) e nesse domingo (15), a mandados de prisão preventiva e de sentença condenatória em desfavor de quatro suspeitos, com idades entre 23 e 58 anos, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Três homens e uma mulher foram presos nos bairros Conjunto Ceará – Área Integrada de Segurança (AIS 2) de Fortaleza, Álvaro Weyne (AIS 4), Parreão (AIS 5) e Joaquim Távora (AIS 10).Todas as capturas foram realizadas por equipes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC). No sábado (14), os policiais civis capturaram um homem, de 39 anos, com passagens pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, no bairro Conjunto Ceará. O suspeito já tinha um mandado em aberto pelo crime de roubo.Já no domingo (15), os policiais civis prenderam dois alvos por crimes de roubo. Um homem, de 31 anos, foi capturado no bairro Álvaro Weyne, ele tem passagens por roubo. No bairro Joaquim Távora, as equipes prenderam uma mulher, de 58 anos, com passagens por lesão corporal e roubo. O terceiro alvo, um homem de 23 anos, com passagens pelos crimes de receptação e por integrar grupo criminoso, foi capturado no bairro Parreão pelo crime de tráfico de drogas.Todos os suspeitos foram conduzidos para delegacias plantonistas das regiões onde foram localizados, nas unidades policiais foram cumpridos as ordens judiciais. Os homens e a mulher foram colocados à disposição da Justiça.DenúnciasA população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/