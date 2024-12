CRISE NA SAÚDE: Ambulâncias do SAMU Fortaleza são recolhidas por falta de pagamento

Sem pagamento há três meses, profissionais abandonaram equipes e serviços são interrompidos.

As ambulâncias do SAMU Fortaleza estão sendo recolhidas devido à falta de profissionais causada pela ausência de pagamento nos últimos três meses. O Sindicato dos Médicos do Ceará notificou a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) e a Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar (COAPH), exigindo esclarecimentos sobre a regularização de repasses e medidas para recompor as equipes, destacando a gravidade dos impactos para a saúde pública e a população atendida.





✴️ CÁ PRA NÓS: Se demorar mais um pouco não sobra nada para o prefeito eleito administrar.