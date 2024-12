LULA: Cirurgia cerebral de emergência drenou hematoma intracraniano de 3 cm

Presidente é submetido a procedimento crítico e segue em observação na UTI.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após exames detectarem um hematoma intracraniano de três centímetros causado por uma queda sofrida em outubro no Palácio da Alvorada. Após relatar dores de cabeça intensas, Lula foi transferido consciente de Brasília para São Paulo, onde passou por um procedimento de “trepanação” para drenagem do hematoma, evitando pressão no cérebro. Segundo o cardiologista Roberto Kalil o presidente está acordado, conversando normalmente e se alimentando bem, sem sinais de comprometimento neurológico. Ele permanecerá na UTI por 48 horas sob observação rigorosa, com um dreno intracraniano instalado por até 72 horas para monitoramento. A equipe médica indicou que, se a recuperação continuar positiva, Lula poderá retornar a Brasília na próxima semana, embora não tenha sido definido um prazo exato para sua alta hospitalar.





(César Wagner)