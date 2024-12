Elmano anuncia pagamento antecipado da segunda parcela do 13º

O governador Elmano de Freitas anunciou, na manhã desta terça-feira (3), o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais no próximo dia 13 de dezembro. O recurso vai beneficiar os trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo Estadual. A informação foi compartilhada nas redes sociais do chefe do Executivo cearense.





"Pode se organizar, nós queremos que você tenha uma festa de final de ano a mais tranquila possível. Por isso que esse mês de dezembro, nós pagamos a folha de novembro, um bilhão e cem milhões do pagamento de folha dos nossos servidores. Dia 13, pagamento do 13º absolutamente garantido. E no final do mês, mais um bilhão e cem referente ao mês de dezembro", disse Elmano.





A medida, somada ao pagamento dos salários dos servidores de dezembro e janeiro, vai injetar na economia cearense mais de R$ 2,7 bilhões neste mês. "Queremos cada vez mais valorizar, reconhecer e agradecer a todo o trabalho que cada servidor e servidora fez durante esse ano atendendo ao povo cearense, prestando serviço público", concluiu.





(CN7)