Ideia de criar moeda dos BRICS para competir com o dólar partiu de Lula, diz chanceler russo

O ministro das Relações Exteriores da Rússia Serguei Lavrov declarou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi quem deu a ideia de criar uma moeda única para o Brics. A fala do russo aconteceu durante uma entrevista à TV Brics.





“O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva foi o iniciador, na Cúpula do Brics em Joanesburgo, em 2023, da discussão sobre sistemas de pagamento alternativos, um dos temas da presidência russa”, declarou o ministro Lavrov. “Em resposta a essa iniciativa, que foi formalizada na Declaração de Joanesburgo, ministros das finanças e chefes de bancos centrais trabalharam na questão. Houve progresso, mas é necessário concluir esse trabalho para que já existam mecanismos prontos para uso.”





Na entrevista, o russo disse que acredita que Lula “fará questão de que esse tema seja uma das prioridades”.





A ideia do petista, entretanto, pode prejudicar a economia do grupo. Neste sábado, 30, Oeste noticiou a reação do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, em relação a um possível uso de uma moeda única pelo Brics.





Trump ameaçou os países que optarem por aderir à nova moeda ou que decidirem negociar fora do dólar. Ele afirmou que os Estados Unidos imporiam “tarifas de 100%” sobre as trocas comerciais com esses países.





O republicano afirmou que não há possibilidade de o Brics, que inclui nações como Brasil, China e Rússia, substituir o dólar norte-americano no comércio internacional. Ele alertou que qualquer país que tentar adotar outra moeda, em vez do dólar, perderá o direito de fazer negócios com os Estados Unidos.





“A ideia de que os países Brics estão a tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e observamos acabou”, disse Donald Trump. “Exigimos um compromisso destes países de que não criarão uma nova moeda do Brics, nem apoiarão qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar norte-americano.”





“Dólar ou eles enfrentarão tarifas de 100% e deverão dizer adeus às negociações com a maravilhosa economia norte-americana”, reiterou o presidente dos EUA. “Eles podem procurar outro otário! Não há hipótese de o Brics substituir o dólar norte-americano no comércio internacional, e qualquer país que tente deve dar adeus à América.”





Fonte: Revista Oeste