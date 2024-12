Lula vai permanecer internado até a próxima semana

O presidente Lula vai permanecer internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, até a próxima segunda-feira (16/12). Informou, nesta terça-feira (10/12), o médico Roberto Kalil Filho, em coletiva à imprensa.





Segundo ele, Lula, que realizou cirurgia para conter sangramento na região do cérebro, permanecerá na UTI nas próximas 48 horas.





Kalil ainda informou que o chefe do Executivo está acompanhado da primeira-dama Janja, está estável, conversando normalmente, se alimentando, está com as funções neurológicas preservadas e não há riscos de sequelas.





(com Agências)