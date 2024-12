PRESSSÃO: LIRA REAGE e denuncia ataque à imunidade parlamentar

Indiciamento de deputados pela PF gera indignação no Congresso, que vê ameaça à liberdade de expressão e ao Estado Democrático de Direito.





O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou duramente o indiciamento dos deputados Marcel van Hattem e Cabo Gilberto pela Polícia Federal, afirmando que não permitirá a criminalização de discursos parlamentares, considerada uma ameaça ao Congresso e à liberdade de expressão. Lira reforçou a imunidade parlamentar como pilar do Estado Democrático de Direito e pressionou a Procuradoria-Geral da República a arquivar o caso, que trata de acusações de calúnia contra um delegado. O episódio gerou indignação no Parlamento, com líderes políticos e juristas apontando abuso de autoridade e violação constitucional, enquanto a PGR avalia se arquiva ou avança no processo.





(César Wagner)