TR4GÉDIA: Neto do empresário Salvador (Rações Golfinho Sobral), é encontrado morto em Crateús/CE

Um jovem médico morreu na manhã deste domingo (01), na cidade de Crateús, após dar entrada no Hospital São Lucas. A vítima, Thales Bueno Marques Pedrosa filho, 24 anos, nascido em 06/09/2000, natural de Sobral. Dr Thales era clínico geral na unidade de pronto atendimento de Crateús e também atuava em um PSF do referido município. Segundo informações, ele acabou caindo do segundo andar de um prédio localizado na Morada dos Ventos II, em Crateús.





A vítima ainda chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU para o Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Thales estava noivo com a jovem Marília, filha do também médico Doutor Waetan. De acordo com informações, o médico foi encontrado gravemente ferido por uma pessoa que estava fazendo caminhada que imediatamente acionou o SAMU.





A população Crateuense lamenta profundamente a morte do jovem médico, pois apesar da pouca idade vinha realizando um grande trabalho no município de Crateús.





