QUEIMADAS na Amazônia batem recorde em 17 anos

Com mais de 136 mil focos registrados em 2024, o Brasil enfrenta pressão internacional às vésperas da COP30 em Belém (PA).

O Brasil enfrenta o pior cenário de queimadas na Amazônia em 17 anos, com 136.568 focos registrados pelo Inpe até 6 de dezembro, um aumento de 43% em relação ao mesmo período de 2023. No país, o total já soma 268.515 focos, quase 50 % a mais que no ano anterior, concentrando 50,9% das queimadas na Amazônia. A situação preocupante do governo Lula, especialmente com a aproximação da COP30, que será sediada em Belém (PA) em novembro de 2025, podendo afetar a imagem ambiental do Brasil no cenário internacional.





(Blog César Wagner)