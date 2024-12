VÍTIMAS DA CHACINA OCORRIDA EM TIANGUÁ SÃO IDENTIFICADAS

A polícia identificou as vítimas da chacina ocorrida na noite deste sábado (7) na cidade de Tianguá, no Ceará. Foram mortos Olavo dos Santos Menezes, de 38 anos, morador do bairro Rodoviária; Eliésio Pereira Jorge, de 31 anos, do bairro Córrego; e Joab, proprietário do bar onde o crime aconteceu. O caso ocorreu na Rua da Paz, próximo à travessia da BR-222.





De acordo com informações preliminares da polícia, Joab teria sido o principal alvo dos criminosos. As outras duas vítimas, Olavo e Eliésio, estavam no local e acabaram sendo mortas por terem presenciado o assassinato de Joab. A ação teria sido executada por quatro suspeitos, que fugiram após o crime.





As investigações estão em curso para determinar as motivações da chacina e localizar os autores.





Com informações de Sobral Online