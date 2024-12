Réu acusado de homicídio que vitimou três PMs em Quixadá é absolvido

David William Lazaro foi absolvido dos crimes de homicídio contra os policiais militares Francisco Guanabara Filho, Antônio Lopes Miranda Filho e Antônio Joel Oliveira Pinto, além de cinco homicídios duplamente qualificados na forma tentada, também contra agentes de segurança.





O caso foi julgado na 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza durante três dias e a sentença foi proferida na quinta-feira, 12.









Entenda o caso





O roubo ao carro forte, que culminou nas mortes e sequestros de policiais militares ocorreu no dia 30 de junho de 2016, na estrada do distrito de Juatama, em Quixadá, a 169 quiômetros de Fortaleza. Na ocasião as viaturas da Polícia Militar se depararam com um grupo armado que atuava na explosão de um carro-forte.





Três policiais foram mortos, outros cinco foram vítimas de tentativa de homicídio, ainda um grupo de militares foi feito refém.





Conforme a sentença obtida pelo O POVO, o réu também foi absolvido dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo e organização criminosa.





Dawid William foi julgado pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza e o Conselho de Sentença, por maioria, decidiu absolver o réu.





De acordo com o advogado Talvane Moura, foi possível comprovar, por meio de documentos, depoimentos e uma análise de provas que David não teve envolvimento no crime. "O que tivemos aqui foi erro, que o manteve injustamente encarcerado por mais de oito anos. Hoje, a Justiça foi feita", relatou o advogado Talvane Moura.





O Conselho de Sentença não acolheu a tese do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) contida na denúncia e absolveu o réu. "Diante da sentença absolutória, revogo a prisão preventiva decretada devendo ser expedido o competente alvará de soltura em favor do réu", informa a decisão.









Réu chegou a ser condenado a 123 anos





Em dezembro de 2021 o réu José Massiano Ribeiro foi condenado a 123 anos de prisão por envolvimento no crime. Outros dois réus haviam sido absolvidos neste caso.