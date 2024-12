VÍDEO: Paciente morre à espera de atendimento na UPA da Rio de Janeiro

Um paciente morreu enquanto aguardava atendimento na UPA da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (13). A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o caso e anunciou a abertura de uma sindicância para apurar o ocorrido.





O secretário de Saúde do município, Daniel Soranz, declarou nas redes sociais que todos os funcionários de plantão na noite de sexta-feira na unidade serão demitidos. “Todos os profissionais que estavam no plantão da UPA da Cidade de Deus, na noite de ontem, serão demitidos, responderão sindicância e serão denunciados nos seus respectivos conselhos de classe. É inadmissível não perceberem a gravidade do caso”, afirmou Soranz.





Testemunhas relataram que o homem, identificado como José Augusto Mota Silva, de 32 anos, chegou à unidade se queixando de fortes dores. Imagens mostram José sentado, com a cabeça inclinada à esquerda. Uma pessoa da UPA se aproxima dele, que não reage. Em seguida, José é colocado em uma maca por um funcionário.





Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que tudo aconteceu “muito rápido”, que o paciente estava lúcido e entrou andando na unidade. No entanto, quando foi atendido, o homem já estava desacordado.





“Segundo relatos iniciais dos profissionais, tudo aconteceu muito rápido, o paciente estava lúcido e entrou andando na unidade, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local”, diz um trecho da nota.





“Dados do sistema mostram que a classificação de risco foi feita às 20h30 e, poucos minutos depois, foi acionada a equipe médica devido ao paciente encontrar-se desacordado. Ele foi levado à Sala Vermelha para atendimento, mas infelizmente não resistiu e foi constatada a parada cardiorrespiratória. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para apurar a causa do óbito.”





O corpo de José Augusto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que investigará a causa da morte.





