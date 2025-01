BRASIL REGISTRA maior saída de dólares desde 2020

Evasão de US$ 18,4 bilhões apenas em dezembro leva BC a intervir no câmbio.

Em 2024 até dezembro, o Brasil registrou uma evasão de US$ 10,03 bilhões, a maior desde o início da pandemia em 2020, segundo dados do Banco Central (BC). Apenas em dezembro, US$ 18,4 bilhões deixaram o país, sendo US$ 18,3 bilhões direcionados a transações financeiras, como remessas e dividendos ao exterior. A movimentação atípica levou o então presidente do BC, Roberto Campos Neto, a intervir no mercado cambial para tentar conter os impactos econômicos.





Via Blog César Wagner