COM A ADESÃO DE TRÊS VEREADORES, PREFEITO OSCAR CONQUISTA A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA EM SOBRAL

O Vereador Chico Júnior (UB), foi eleito na noite de ontem, 1º de janeiro, presidente da Câmara Municipal de Sobral. Representando a base do prefeito Oscar Rodrigues (UB), Júnior teve 13 dos 21 votos dos edis. Sua vitória foi viabilizada com o voto de três vereadores que foram eleitos pela base do ex-prefeito Ivo Gomes, revertendo o placar de 11 a 10 no pós eleição que dava uma pequena maioria nas cadeiras legislativas aos apoiadores da candidata derrotada Izolda Cela (PSB).

Causando insatisfação nas lideranças do agora grupo de oposição, os edis Romano (PT), Marlon Sobreira (PSB) e Socorrinha Brasileiro (PSB), votaram na chapa que concedia o comando da mesa diretora para o biênio 2025-2026 para Chico Júnior.









APOIO BRANCO





Acredita-se que esses edis estarão votando favorável aos projetos do prefeito Oscar Rodrigues, embora continuem teoricamente nas suas respectivas siglas partidárias que apoiaram a candidata Izolda com seu vice de chapa o petista Paulo Flor.









INFIDELIDADE PARTIDÁRIA





Os três edis, os quais já tinham, há quinze dias atrás, assinado um documento de composição ou de apoio a chapa articulada por Oscar Rodrigues para eleger o sobrinho Chico Júnior, estão sendo alvo de questionamentos dos caciques partidários das suas siglas por falta de fideliade partidária. Como não há precedentes de cassação e perda de mandato parlamentar nesse tipo de votação e postura, os mesmos devem seguir em "apoio branco" (extraoficial) até surgir uma nova janela partidária em 2026.





Fonte: Blog do Kleber Teixeira