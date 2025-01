Câmara de Sobral define Comissões Permanentes para o biênio 2025/2026

A Câmara Municipal de Sobral anunciou a composição das Comissões Permanentes para o biênio 2025/2026, responsáveis por deliberar e emitir pareceres sobre temas fundamentais para a administração e o desenvolvimento do município. A eleição dos membros das comissões aconteceu no Plenário 05 de Julho, no dia 03 de janeiro de 2025. Confira a estrutura das comissões e seus respectivos integrantes:





Comissão Permanente de Finanças, Justiça e Redação





Voltada a analisar questões relacionadas à legislação, finanças e redação de projetos, esta comissão será composta pelos seguintes vereadores:





Mário Vicktor Linhares Cavalcante (UNIÃO) – Presidente

Micheline Carneiro Ibiapina (UNIÃO) – Relatora

Francisco Laerti Carneiro Cavalcante (MDB)

Marlon Marcelo Rodrigues Sobreira (PSB)

Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PSB)





Comissão Permanente de Serviço Público e Atividades Afins





Voltada aos temas ligados aos serviços públicos, a comissão inclui:





José Sidley Tavares Ferreira Gomes Filho (UNIÃO) – Presidente

Carlos Jandro Mendes Loiola (UNIÃO) – Relator

Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos (PSB)

George Alan Ferreira Veras (MDB)

Marlon Marcelo Rodrigues Sobreira (PSB)





Comissão Permanente de Defesa do Consumidor





Voltada para a proteção dos direitos do consumidor, seus integrantes são:Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar (UNIÃO) – Presidente

Mário Vicktor Linhares Cavalcante (UNIÃO) – Relator

Francisco Laerti Carneiro Cavalcante (MDB)

Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PSB)

Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos (PSB)





Comissão Permanente de Direitos Humanos e Minorias





Voltada para promoção e defesa dos direitos humanos, a comissão será composta por:





Carlos Jandro Mendes Loiola (UNIÃO) – Presidente

Francisco Quariguasi da Silva (UNIÃO) – Relator

Pamela Nara Araújo da Costa (Podemos)

Marlon Marcelo Rodrigues Sobreira (PSB)

Ajax Souza Cardozo (PSB)





Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente





Voltada aos direitos de crianças e adolescentes, esta comissão terá os seguintes membros:





Francisco Quariguasi da Silva (UNIÃO) – Presidente

José Sidley Tavares Ferreira Gomes Filho (UNIÃO) – Relator

Marlon Marcelo Rodrigues Sobreira (PSB)

Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PSB)

Francisco Laerti Carneiro Cavalcante (MDB)





As Comissões Permanentes desempenham papel fundamental na tramitação e análise de projetos, garantindo o funcionamento democrático e eficiente do Legislativo Municipal. Com essas nomeações, espera-se um trabalho colaborativo entre os parlamentares para atender às demandas da população sobralense.





Fonte: CMS