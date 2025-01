Tem secretário da nova gestão de Sobral já pensando em pular da "canoa"

Informações obtidas pelo Blog Sobral em Revista dão conta que a equipe do prefeito Oscar Rodrigues poderá sofrer nos próximos dias a sua primeira baixa. É que um dos secretários, por sinal um dos mais qualificados da equipe para a função, está incomodado com a interferência externa de pessoas que acham que, por terem apoiado a eleição do prefeito, podem mandar, desmandar e opiniar na gestão.





O referido secretário não apareceu no seu posto de trabalho na segunda e na terça-feira. Preferiu trabalhar em home office. Dizem que na sede da secretaria está sem ambiente devido aos fuxicos que não param de chegar.





Será?





(Sobral em Revista)