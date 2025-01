Luciano Linhares recusa mais um convite de Oscar Rodrigues

Prefeito Oscar Rodrigues quer a todo modo a volta de Luciano Linhares para sua equipe, mas, seu ex-coordenador de campanha, pelo jeito, não quer. Durante reunião do novo prefeito com dirigentes da CDL, na última quinta-feira (2/1), Oscar surpreendeu a todos ao informar que estava criando uma Agência Municipal de Energia, e que estava ali, de público, convidando o engenheiro eletricista Luciano Linhares para assumir a missão de estruturar a nova autarquia. Recebeu um não. Luciano agradeceu, elogiou a iniciativa, mas disse não ter interesse em assumir a missão. Todos ficam bestas, com a negativa!!!





DETALHE





Luciano Linhares não estava escalado para participar da tal reunião. Foi convidado por Oscar em meio a um telefonema, em que o prefeito pediu para que ele fosse até a CDL pois precisava falar com ele pessoalmente. As surpresas, do convite e da recusa, vieram em seguida.





(Sobral em Revista)