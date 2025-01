DEPUTADO ESTADUAL É ALVO de operação por usar funcionários fantasmas para pagar agiota

Esquema envolvia salários de assessores "fantasmas" na Assembleia Legislativa do Ceará.

O Ministério Público do Ceará, por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), deflagrou a segunda fase da Operação “Simulatio”, investigando um deputado estadual acusado de nomear assessores parlamentares "fantasmas" para repassar parte dos salários ao advogado que atuava como agiota e financiava suas dívidas. A ação, realizada com apoio da Polícia Civil, cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Maracanaú, resultando na coleta de celulares, computadores e documentos. A operação, iniciada em 2023, agora foca no núcleo operacional do esquema, que utilizava cargos públicos para encobrir repasses ilegais.





Blog César Wagner