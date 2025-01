Bolsonaro diz que, se quisesse, poderia fugir do Brasil sem passaporte: "Eu não sou réu, pô"

Nesta segunda-feira (20), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) após a decisão que determinou a retenção de seu passaporte internacional. Durante uma live transmitida pelo jornal Auriverde Brasil, Bolsonaro declarou que “poderia fugir agora”, se quisesse, e classificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes como “inacreditável”.





Bolsonaro está sob investigação em três casos distintos, incluindo uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo Moraes, a apreensão do passaporte foi necessária para evitar o risco de fuga do ex-presidente. No entanto, Bolsonaro rebateu duramente a medida, acusando o magistrado de abuso de poder.





“Eu fui convidado, apesar das fake news de alguns, a imprensa do mundo todo divulgou isso aí, como a imprensa do mundo todo está divulgando que eu não pude ir para lá por causa da decisão de um juiz, um juiz que é o dono de tudo aqui no Brasil, é dono da sua liberdade. Ele abre inquérito, ele te ouve, ouve o delator, ele é o promotor, ele é o julgador, ele encaminha o juiz pra fazer parte da audiência, tudo ele. Tira o seu passaporte… eu não sou réu, pô. ‘Ah, ele pode fugir’, eu posso fugir agora, qualquer um pode fugir”, afirmou.





Bolsonaro também comentou sobre a posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, que ocorre nesta mesma data. O ex-presidente será representado na cerimônia por seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Além deles, uma comitiva composta por 21 parlamentares de oposição ao governo brasileiro está presente nos EUA para prestigiar o evento.





(Gazeta Brasil)