Donald Trump é empossado como 47º Presidente dos EUA e promete "Revolução de Bom Senso"

Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira como o 47º presidente dos Estados Unidos, prometendo uma “revolução do bom senso” ao assumir o comando enquanto os republicanos consolidam o controle em Washington e buscam reformar as instituições do país.





Trump, que superou dois processos de impeachment, acusações criminais e até tentativas de assassinato, garantiu mais um mandato na Casa Branca e agirá rapidamente após a cerimônia de posse. Já há ordens executivas preparadas para assinatura, incluindo medidas rigorosas contra a imigração ilegal, o aumento da exploração de combustíveis fósseis e o fim de programas de diversidade e inclusão no governo federal.





“Minha recente eleição é um mandato para reverter completamente uma terrível traição e todas as outras traições que ocorreram, devolvendo ao povo sua fé, sua riqueza, sua democracia e, acima de tudo, sua liberdade”, declarou Trump. “A partir deste momento, o declínio dos Estados Unidos chegou ao fim.”





O presidente também relembrou um atentado contra sua vida: “Há poucos meses, em um belo campo da Pensilvânia, uma bala de um assassino passou de raspão pela minha orelha. Naquele momento, senti – e acredito ainda mais hoje – que minha vida foi salva por uma razão. Fui salvo por Deus para tornar os Estados Unidos grandes novamente.”





Trump anunciou o início de “uma nova e empolgante era de sucesso nacional”, enquanto, segundo ele, “uma onda de mudanças varre o país”. Ele declarou que suas primeiras ações incluirão a implementação de uma “restauração completa dos Estados Unidos e a revolução do bom senso”.





Entre as medidas iniciais está a declaração de uma “emergência nacional” na fronteira sul e a designação de cartéis mexicanos como organizações terroristas.









Mudanças na cerimônia de posse





Devido ao clima severo, a cerimônia de posse foi transferida para dentro da Rotunda do Capitólio – a primeira vez em 40 anos – e o tradicional desfile inaugural foi substituído por um evento em um estádio no centro da cidade. Os apoiadores de Trump que lotaram a capital para assistir à cerimônia no lado oeste do Capitólio precisaram buscar outras formas de acompanhar as festividades.





O vice-presidente J.D. Vance foi o primeiro a prestar juramento, conduzido pelo juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh, que utilizou uma Bíblia herdada da bisavó de Vance. Minutos depois, Trump prestou juramento utilizando tanto a Bíblia da família quanto a que pertenceu a Abraham Lincoln em sua posse de 1861. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, conduziu o juramento.





Na plateia, um seleto grupo de bilionários e líderes tecnológicos – incluindo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai e Elon Musk – ocupava posições de destaque na Rotunda. Musk, o homem mais rico do mundo, é cotado para liderar esforços de corte de gastos e redução de funcionários federais.





Trump começou o dia com uma oração na Igreja Episcopal de São João e, depois, participou de um café tradicional oferecido pelo presidente Joe Biden e pela primeira-dama Jill Biden na Casa Branca. O encontro representou um contraste significativo em relação à posse de Biden, quando Trump se recusou a reconhecer a derrota e não participou da cerimônia.





“Bem-vindo de volta para casa”, disse Biden ao cumprimentar Trump. Ambos os presidentes, que têm uma relação marcada por duras críticas mútuas, dividiram uma limusine a caminho do Capitólio.









Um retorno histórico e controverso





A posse de Trump marca um retorno político sem precedentes na história dos Estados Unidos. Há quatro anos, ele perdeu a reeleição em meio a uma crise econômica provocada pela pandemia de COVID-19. Após a derrota, Trump se recusou a aceitar os resultados, incentivando seus apoiadores a marcharem até o Capitólio em um ato que resultou na interrupção da certificação dos votos e na quebra da tradição pacífica de transição de poder.





Apesar disso, Trump manteve seu domínio sobre o Partido Republicano e superou acusações criminais e duas tentativas de assassinato enquanto explorava a insatisfação dos eleitores com a inflação e a imigração ilegal.





Agora, Trump se torna o primeiro presidente dos EUA condenado por um crime – falsificação de registros comerciais relacionados a pagamentos de suborno – a assumir o cargo. Ele prometeu “preservar, proteger e defender” a Constituição no mesmo local invadido por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021. Entre suas primeiras ações como presidente, Trump planeja conceder perdão a muitos envolvidos nos distúrbios daquele dia.