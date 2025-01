VÍDEO: No dia da posse de Trump, Lula afirma que Brasil não quer briga com os EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (20), em sua primeira reunião ministerial do ano, disse que espera que Donald Trump, que assume a presidência dos Estados Unidos nas próximas horas, tenha uma “gestão profícua”. Segundo Lula, a eleição de Trump não deve ser vista como uma ameaça à democracia mundial, e ele deseja que o novo presidente dos Estados Unidos faça um bom governo. (Vídeo no final da matéria).





“Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os EUA e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser históricos ao que é do Brasil”, declarou Lula.





Lula disse, ainda, que o Brasil busca a paz e harmonia nas relações internacionais, reforçando o desejo de evitar confrontos com qualquer nação, incluindo Venezuela, Estados Unidos, China, Índia e Rússia. “Nós não queremos briga nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz”, disse.





“Nós queremos harmonia, nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença e não a encrenca, esse é o país que vamos construir, esse é o país que assumimos o compromisso de construir, esse país que temos a obrigação de entregar”, completou.





Vale lembrar que, durante a campanha presidencial nos Estados Unidos, Lula havia manifestado seu apoio ao então adversário de Trump, Joe Biden. “Acho que o Biden é a certeza de que os Estados Unidos vão continuar respeitando a democracia”, afirmou em junho do ano passado. Após a derrota de Biden nas primárias, a democrata Kamala Harris assumiu como vice e foi derrotada nas eleições.





Com Gazeta Brasil