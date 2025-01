Jair Bolsonaro: “Lula e a covardia com os mais pobres via Pix”

Ex-presidente fez publicação nas redes sociais condenando a medida fiscal persecutória do governo





Jair Bolsonaro (PL) usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (13), para criticar o presidente “Lula e a covardia com os mais pobres via Pix”.





O ex-presidente publicou alguns dados que elucidam a estratégia do governo petista em utilizar o monitoramento do Pix como ferramenta persecutória fiscal.





O líder conservador destacou que ao notar que o “Pix movimenta, por dia, mais de R$ 100 bilhões, Lula da Silva determina que a Receita Federal ache uma forma de pegar parte desse dinheiro”.





– A Receita decidiu, então, que todo aquele que movimenta mais de R$ 5 mil por mês poderá ser monitorado, estando sujeito a ser tributado e/ou multado – diz trecho do post.





Bolsonaro também deixou claro o grupo que será mais prejudicado com a medida adotada pelo governo.





– Além de diaristas, camelôs, cabeleireiras, jardineiros, pedreiros, taxistas, palhaços de festa, ajuda a filhos/netos, vendedores de pipoca etc, poderão ser obrigados a entregar parte de seu ganho para o Imposto de Renda.





O presidente de honra do PL observou que, enquanto chefe do Executivo, jamais permitiria algo do tipo e garantiu que “junto à nossa bancada de deputados e senadores do PL, e de outros partidos, buscaremos medidas para derrubar essa desumana Instrução Normativa da Receita de Lula da Silva”.