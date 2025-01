POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E EFETUA MAIS UMA PRISÃO

Na manhã do dia 13.01.2025, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional Sobral, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza, durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar no bairro Sumaré, município de Sobral, realizou a prisão em flagrante de um indivíduo que correu no momento da chegada dos policiais ao local. O suspeito foi alcançado e preso pelos policiais civis e com ele foram encontradas dezenas de trouxinhas de maconha embaladas para a venda.





Realizados os procedimentos legais, o preso foi encaminhado para a penitenciária de Sobral e colocado à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.