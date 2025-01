Naumi nomeia filho, irmã e sobrinhos para cargos em Caucaia

Família do novo prefeito está contemplada com cargos importantes na gestão, no Gabinete e na área de Finanças, por exemplo





Naumi Amorim (PSD), prefeito do segundo maior colégio eleitoral do Ceará, o município de Caucaia, montou a equipe da sua gestão nomeando parentes como filho, irmã e sobrinhos e secretário envolvido em escândalo com dinheiro, para cargos na Prefeitura.





Rodrigo Amorim (PSD), filho do prefeito, foi oficializado como secretário de Desenvolvimento Rural. Ele chegou a concorrer a vereador nas eleições de 2024, mas não se elegeu.Antes do primeiro turno, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou operação no imóvel de Rodrigo para apurar supostos crimes eleitorais. Na ocasião, dois politicais militares da reserva foram presos em flagrante em posse de arma de fogo, simulacro e um veículo.





Naumi também nomeou a sua irmã, Maria Erlania Moreira Brito para o cargo de assessora especial 1 da Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental.





A ex-cunhada, Luciana Nara Saraiva de Amorim, foi nomeada pelo prefeito como secretária de Governo. Ela foi casada com o irmão do prefeito, Miguel Amorim, flagrado com dinheiro na cueca em 2020.





Além disso, Yan Fabre Saraiva de Amorim, sobrinho foi indicado para ser assessor especial 1 da Secretariada de Educação. O gestor também indicou outra sobrinha. Emily Frutuso como subsecretária de Finanças.





O prefeito de Caucaia nomeou Francisco Assis Medeiros Silva como secretário adjunto de Patrimônio e Transporte. No caso policial de 2020, Assis era secretário de Obras, também envolvido no caso do dinheiro na roupa na véspera da eleição.





(O POVO)

Crédito: FERNANDA BARROS