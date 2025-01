Polícia Militar resgata seis cães vítimas de maus-tratos e prende tutor em flagrante

Uma composição do 12º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatou, nessa quarta-feira (08), seis cães de uma residência em Caucaia – Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. Além do resgate, o tutor dos animais, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante, suspeito de manter os mesmos sob condições de maus-tratos.





Após receberem uma denúncia de que animais domésticos eram mantidos sem água e sem comida em uma residência no bairro Arianópolis, os policiais compareceram ao local e ouviram o relato de testemunhas. De acordo com o que foi dito, os cachorros eram alimentados quando os vizinhos jogavam comida por cima do muro. Após localizarem o morador e a residência relatada, os militares constataram a desnutrição e descuido dos cães e realizaram a prisão do suspeito.





O homem foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado com base no artigo 32 da lei de Crimes Ambientais e já se encontra à disposição da Justiça.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações da Assessoria de Comunicação da PMCE