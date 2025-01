Profetas da chuva garantem que inverno de 2025 será dos melhores

O “Encontro dos Profetas da Chuva”, um dos mais tradicionais eventos de preservação da cultura popular no Brasil, chegou à sua 29ª edição neste sábado (11/01), em Quixada, no Sertão Central.





Realizado anualmente, o encontro reuniu 31 profetas que apresentaram suas previsões para a quadra chuvosa de 2025. Segundo Helder Cortez, idealizador do evento, o consenso entre os participantes indica que as chuvas no Ceará serão dentro ou acima da média.





O Encontro dos Profetas da Chuva, realizado anualmente no Ceará, é uma celebração do saber popular e das tradições que se baseiam na observação da natureza para prever o comportamento do clima. Com o apoio de comunidades locais, pesquisadores e entusiastas, o evento reforça a importância da união entre conhecimento empírico e científico.





(Sobral em Revista)