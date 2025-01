Vereador de Fortaleza é preso com pistola em comunidade dominada pelo crime organizado

Luiz Paupina foi flagrado após a meia-noite com paredão de som no Pôr do Sol.

O vereador Luiz Paupina (Agir), foi preso por policiais militares, na madrugada do último sábado (11), na comunidade do Pôr do Sol, no bairro Coaçu, na periferia de Fortaleza. Eleito para o primeiro mandato como vereador da capital com 6.037 votos, Luiz Carlos Lima da Costa, de 49 anos, foi alvo de uma abordagem realizada por policiais militares, motivada por denúncia de poluição sonora e perturbação do sossego alheio, provocada por uso de som automotivo, na Rua Nelson Mandela. No Local, a polícia encontrou uma festa com muita bebida, churrasco e várias pessoas participando do evento.





Quando os militares questionaram sobre a responsabilidade do "Paredão de Som", o vereador informou que era o proprietário, mas apenas estava testando o equipamento. Após realizar busca pessoal no grupo de pessoas que estava no local, os militares fizeram vistoria nos veículos e localizaram no carro do vereador, uma pistola de calibre .380 de uso permitido, alimentada com 15 munições e dois carregadores sobressalentes, ambos municiados, além de um porta carregadores e uma lanterna. Luiz Paupina informou que o armamento era dele e apresentou a documentação, alegando ser atirador desportivo. Mesmo assim o parlamentar foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado a unidade da Polícia Civil do Ceara (PCCE), onde foi autuado em flagrante delito.





Segundo o entendimento das autoridades, o local e horário onde houve a abordagem, além da inexistência de clube de tiro esportivo na região, configurou crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, entendimento compartilhado também pelo delegado plantonista. O vereador foi autuado em flagrante, mas por se tratar de crime afiançável, ele pagou e foi posto em liberdade. Luiz Paupina vai responder a processo na justiça, por infração ao artigo 14 do estatuto do desarmamento.





O Decreto nº 34.704, do Governo do Estado, proibindo o uso de carros de som e paredões em vias públicas, espaços públicos e privados de livre acesso ao público, como em calçadas, estacionamentos, postos de combustíveis e balneários está em vigor desde abril de 2022.





Em nota assinada pelo presidente estadual do Agir, o Partido afirmou que defende a paz social e o respeito aos limites legais,, ressaltou ainda que colaborará com as investigações, garantindo o direito ao auxílio jurídico ao seu filiado.









Confira a nota na íntegra:





O partido Agir 36 informa que tem conhecimento do fato envolvendo o vereador Luiz Paupina e aguardará o resultado das investigações.

O partido está disposto a colaborar com as autoridades policiais e com o próprio parlamentar, no caso de assistência jurídica, pela sua condição de filiado.

O Agir 36 ressalta que defende a paz social e o respeito aos limites legais, tendo como bandeira central a inclusão de todos.





Carlos Kleber, Presidente Estadual do AGIR 36





Também por nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou a prisão e apreensão do armamento, mas não divulgou a identidade nem a função do alvo da abordagem.





Confira a nota da PM:





A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, na madrugada deste sábado (11), durante patrulhamento de rotina no bairro Coaçu, em Fortaleza, conduziu à delegacia um indivíduo suspeito de porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência teve início por volta das 00h30, quando uma equipe policial identificou a presença de um paredão de som ligado na Rua Nelson Mandela, em situação de perturbação ao sossego público. No local, que apresentava sinais de festa com consumo de bebidas alcoólicas e churrasco, cerca de 12 pessoas estavam presentes. Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas pessoais nos indivíduos e buscas veiculares em três carros. Em um dos veículos, uma Hilux preta, pertencente ao indivíduo que se apresentou como organizador da festa, foi encontrada uma pistola Taurus 838C, calibre .380, carregada com 15 munições, além de dois carregadores adicionais com 15 munições cada, totalizando 45 munições intactas, além de um porta-carregador e uma lanterna. O suspeito foi conduzido ao 34º Distrito Policial, onde a autoridade policial ratificou o entendimento e arbitrou fiança, que foi paga pelo indivíduo, resultando em sua liberação.





Veja imagem da apreensão: