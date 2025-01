Lula volta a se colocar acima de Jesus

O presidente Lula (PT) voltou a citar Jesus Cristo em um comentário sobre as críticas de governadores de oposição em relação ao acordo para renegociação das dívidas dos estados sancionado pelo governo federal.





Segundo o petista, “talvez só Jesus Cristo fizesse [sancionado] se ele concorresse à Presidência da República desse país”.





“Esse acordo da dívida de Minas Gerais, o governador deveria vir aqui e me trazer um prêmio, me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito por ser contra ou por ser oposição“, disse em evento de assinatura do contrato de concessão da rodovia BR-381.





Na semana anterior, Lula sancionou o projeto que aliviou as dívidas dos estados.





O petista rebate a crítica do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre os vetos ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), criado pela Lei de Renegociação da Dívida dos Estados.





“O governo federal quer que os estados paguem a conta de sua gastança. Com vetos ao PROPAG,@LulaOficial quer obrigar os mineiros a repassar R$ 5 bi a mais em 25/26, apesar do recorde de arrecadação federal: R$ 2,4 trilhões em 2024. É dinheiro pra sustentar privilégios e mordomias”, escreveu no X.









Vetos





O presidente vetou o artigo que permitia os estados utilizarem os recursos do novo Fundo de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado pela Reforma Tributária, para a redução de encargos financeiros.





Além disso, Lula rejeitou o uso de recursos oriundos da exploração natural, como petróleo, gás e energia, para abater juros.





Outro ponto impedido pelo petista foi a autorização para que os entes federativos descontassem suas dívidas caso assumissem despesas que são de responsabilidade do governo federal, como obras de infraestrutura.





“Junto, vamos mudar esse país”





No dia seguinte aos atos de vandalismo à Praça dos Três Poderes, Lula publicou um vídeo no qual recebia uma imagem de Jesus Cristo no Palácio do Planalto.





Na gravação, o petista direcionou o olhar para a estátua e disse:





“Tantos anos e eu descubro que o meu Cristo estava no Museu da República. Então, eu vou colocar onde sempre ficou me ajudando a governar esse país. E, juntos, nós vamos mudar esse país“, disse em 9 de janeiro de 2023.





Em outra ocasião, Lula chegou a dizer que o líder cristão era de “esquerda“.





Fonte: O Antagonista