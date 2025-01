Troca de comando na PM de Sobral/CE

3º Batalhão da Polícia Militar de Sobral (3º BPM) passará por uma mudança em seu comando. Após mais de três anos à frente da corporação, o Coronel Sérgio Mesquita deixará o cargo para assumir a função de Subcomandante do 3º Comando Regional de Policiamento Militar (CRPM) do Interior Norte. O 3º CRPM abrange os batalhões de Itapipoca, Canindé, Crateús, Sobral e as companhias independentes de Camocim e Tianguá.





Quem irá substituir o Coronel Mesquita, será o Coronel Eduardo, que atualmente comanda a Companhia Independente de Polícia Militar em Tianguá, na Serra da Ibiapaba.





O 3º BPM é responsável por um território estratégico e abrangente, cobrindo 16 municípios: Sobral, Forquilha, Santana do Acaraú, Groaíras, Cariré, Mucambo, Graça, Pacujá, Coreaú, Frecheirinha, Massapê, Meruoca, Alcântaras, Senador Sá, Uruoca e Moraújo.





Legado de Coronel Sérgio Mesquita





O Coronel Sérgio Mesquita assumiu o comando do 3º BPM em setembro de 2020 e, durante sua gestão, coordenou diversas operações e estratégias voltadas para a segurança pública na região. Sua liderança foi marcada pelo fortalecimento das ações de policiamento ostensivo e pelo combate ao crime nos municípios atendidos pelo batalhão.





Desafios para o novo comandante





Agora, o Coronel Eduardo terá a missão de dar continuidade ao trabalho realizado e lidar com os desafios de manter a segurança e a ordem pública em uma região extensa e diversa, com demandas distintas nos municípios que compõem o batalhão.





(Sobral Online)