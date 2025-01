Rifle, pistola e mais de 8 kg de drogas são apreendidas pela PM em Caucaia/CE

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 12º Batalhão de Policia Militar (12ºBPM), resultou na apreensão de duas armas de fogo e uma grande quantidade de entorpecentes no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A operação foi realizada em um matagal, onde policiais localizaram um acampamento utilizado como esconderijo por suspeitos.





Após investigações sobre a movimentação de armas e drogas no bairro Cigana, as equipes entraram área de mata e realizaram uma varredura no local. No acampamento, foram encontrados os seguintes materiais: 4,134 kg de crack; 4,736 kg de maconha; uma pistola PT 840, marca Taurus; uma espingarda rifle calibre .44; 15 munições calibre .40; 30 munições calibre .44; três carregadores de pistola e uma balança de precisão. Nenhum suspeito foi encontrado no local.





Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde foi registrado o flagrante. A PMCE segue em diligências para localizar e identificar os responsáveis pelos ilícitos.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Assessoria de Comunicação da PMCE