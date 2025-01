POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR: 4 ARMAS DE FOGO FORAM APREENDIDAS E UM SUSPEITO FOI PRESO NOS TERRENOS NOVOS

No final da tarde desta quarta-feira(22), uma megaoperação da Polícia Civil mobilizou equipes no bairro Terrenos Novos.

Segundo informações, os investigadores apreenderam quatro armas de fogo, munições e suspeito foi preso em flagrante. A ação faz parte de uma operação conjunta entre os núcleos NAI, DRACO, DIP e DPJI Norte da Polícia Civil do Ceará.





De acordo com as autoridades, a operação visa combater atividades criminosas na região e desarticular grupos armados. As armas apreendidas e munições foram encaminhadas para perícia, e o suspeito preso está sendo investigado por envolvimento em práticas ilícitas.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181 (disque-denúncia). O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com portal Fnews