Ministra das Mulheres é alvo de investigação por acusações de assédio e racismo

A Comissão de Ética da Presidência da República está investigando sérias acusações de assédio moral e omissão de racismo envolvendo a ministra Cida Gonçalves, à frente da pasta das Mulheres. As denúncias, feitas por pelo menos cinco servidoras, foram entregues à Controladoria-Geral da União (CGU) no final de 2023 e incluem gravações e dossiês.





Entre as acusações estão ameaças de demissão, cobranças excessivas, tratamento hostil e manifestações de preconceito. Um dos casos mais graves envolve um suposto episódio de racismo, onde a secretária-executiva Maria Helena Guarezi teria feito comentários depreciativos sobre o cabelo crespo da ex-secretária Carmem Foro. Além disso, a corregedora interna Dyleny Alves é acusada de omitir e minimizar as queixas, desencorajando a formalização das denúncias.





O conflito teria começado após um desentendimento entre Cida Gonçalves e a então secretária Carmem Foro, que foi exonerada em agosto de 2023. Três dias após a exoneração, Cida Gonçalves teria se reunido com servidoras e, em tom ameaçador, afirmou: “Pode ser que boa parte de vocês também podem sair ou não. A princípio, eu tinha dito para a Carmen que quem é dela, que veio com ela, tinha que ir.” A declaração foi registrada em gravação obtida pelo Estadão.





Embora o Ministério das Mulheres tenha afirmado que nenhuma das acusações foi formalmente registrada nos canais de denúncia da Corregedoria do órgão, as denúncias continuam sendo investigadas pela Comissão de Ética. A CGU arquivou outros três casos que envolveriam servidoras do ministério, alegando “ausência de materialidade”.





Este caso marca o segundo episódio de denúncias de assédio moral no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2023, o então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi demitido após acusações semelhantes, envolvendo abuso de servidoras, o que gerou uma reação pública da ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, que confirmou os atos.





(Gazeta Brasil)