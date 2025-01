POLÍCIA MILITAR APREENDE 8 ARMAS DE FOGO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Em um dia de intensas ações policiais em Sobral, equipes da Força Tática, ROMU e BEPI/COTAR apreenderam oito armas de fogo durante operações no residencial Nova Caiçara. As ações foram desencadeadas após conflitos envolvendo grupos criminosos de bairros rivais na região.





Na primeira ocorrência, indivíduos armados invadiram o residencial, causando pânico entre os moradores. Durante a intervenção policial, 15 suspeitos fugiram para uma área de matagal. No confronto, cinco foram baleados, um deles fatalmente, e outros foram socorridos para o hospital. Nessa ação, conduzida pela Força Tática e ROMU, quatro revólveres foram apreendidos e dois homens foram presos.





Ainda na tarde de hoje, as operações continuaram com a apreensão de mais quatro armas, três pistolas, um revólver e a prisão de quatro suspeitos no residencial Nova Caiçara.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia Municipal de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.





Com informações do portal Fnews